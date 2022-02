Verguisde Omar Govea krijgt nieuwe kans bij Zulte Waregem

Verrassend nieuws bij Zulte Waregem. Op de slotdag van de transferperiode slaagde Essevee er niet in om een extra versterking aan te trekken, maar dinsdag verscheen er alsnog een ‘nieuw’ gezicht op training. De Mexicaan Omar Govea (26) sloot na dik vier maanden in de B-kern immers opnieuw aan bij de A-kern.

De Mexicaanse middenvelder werd in september om disciplinaire redenen naar de B-kern verwezen en mocht afgelopen winter beschikken, maar krijgt nu toch een nieuwe kans. Het is geen geheim dat Zulte Waregem deze winter een oplossing zocht voor Govea en ook de spelverdeler zelf wilde andere oorden opzoeken. Een overnemer voor de Mexicaan werd echter niet gevonden, waardoor de speler en Essevee op deadline day opnieuw rond de tafel gingen zitten. Govea aasde op een nieuwe kans bij Essevee, maar moest dan wel aan de clubleiding bewijzen dat hij gemotiveerd was en dat hij fysiek in orde was. Daarop ging de Mexicaan in op de vraag van de club om fysieke testen af te leggen.

Die testen legde hij maandag af en bleken zeer goed te zijn - beter zelfs dan zijn testen in de voorbereiding - waarna er na overleg en een goed gesprek met de staf besloten werd om hem een nieuwe kans te geven bij de A-kern. “Timmy en ik staan voor open communicatie en hebben alles goed doorgesproken met Omar, die zelf ook heel duidelijk en correct was. Het was een zeer goed gesprek, waardoor we uiteindelijk beslist hebben om hem een nieuwe kans te geven. Hij staat nog bij ons op de loonlijst, dus kunnen we evengoed gebruik maken van zijn kwaliteiten”, duidt trainer Davy De fauw, die ook meegaf dat zijn rehabilitatie los staat van het mislopen van twee targets op de slotdag van de mercato.

De kans is dan ook reëel dat Govea komend weekend al opnieuw in de wedstrijdselectie zit. “Als hij dat verdient, zal dat zo zijn. Hij moet het nu bewijzen op training. Doet hij dat, dan maakt hij net als de andere 28 jongens op training aanspraak op een selectie”, zei De fauw daarover.

Govea heeft bij Zulte Waregem nog een contract tot het einde van het seizoen met een optie voor een extra jaar. In 55 wedstrijden bij Essevee was hij tot nu toe goed voor 7 goals en 10 assists.