Schreuder is tevreden met aanwinsten van Club Brugge en hint naar debuut in de Beker: “Onze kern ziet er uitstekend uit”

De grote namen werden het niet, de mannen die hij wou wél. Alfred Schreuder is tevreden met de wintermercato van Club Brugge, en de last minute aanwinsten Sargis Adamyan en Denis Odoi. De Nederlandse coach acht zijn team helemaal klaar om voor het eerst sinds 1996 de dubbel te pakken. Met AA Gent wacht woensdagavond de eerste horde in de beker. “Onze selectie ziet er uitstekend uit”, klinkt het.

Het werd een hele dag nagelbijten voor Club Brugge, die laatste dag van de mercato. Uiteindelijk kreeg Schreuder er met Adamyan en Odoi nog een spits en een verdediger bij. Voor de buitenwereld niet meteen de grootste namen, maar de Club-coach is tevreden met zijn aanwinsten. “Sargis ken ik persoonlijk: hij was de beste joker in de Bundesliga. En als hij zo’n rol kan vervullen in Duitsland, kan hij hier ook prestaties leveren”, legt Schreuder uit. “Hij is een ander type dan Dost. Adamyan heeft snelheid, loopt goed in ruimtes en is heel doelgericht. Bas is meer een targetspits. Natuurlijk wil hij hier een plaatsje in de basis veroveren, maar ik heb hem wel duidelijk gemaakt van waar hij start.”

Met Odoi werd nog een opvallend naam aangetrokken. “We kennen hem allemaal: hij is een polyvalente verdediger die van een mooie ploeg komt. Voor ons is hij een prima aanvulling op de selectie. Ik ben blij met onze versterkingen: onze kern ziet er uitstekend uit.”

Ook over Sowah, de recordaankoop van 9 miljoen euro die wordt uitgeleend aan AZ, had Schreuder iets te zeggen. “Iemand kopen en dan verhuren kan misschien gevoelig liggen. Maar hij moet nu gewoon minuten maken. Dat is nu het belangrijkste”, vindt de coach. “Hij blijft een goede aankoop voor Club Brugge. Maar momenteel kies ik voorin voor andere spelers. Dat is geen keuze tégen iemand, wel voor iemand anders. Aanvallend zijn we heel goed gestoffeerd. Voor Kamal is het een prima zet om bij AZ Alkmaar nu ritme op te doen en sterker terug te keren.”

Noa Lang pas zondag terug, debuut Skov Olsen?

Het beste nieuws kwam misschien wel over Skov Olsen: de Deense vleugelspeler is klaar voor zijn debuut, mogelijk al op Gent. “Het zag er goed uit op training”, knikt Schreuder. “Hij had wat last van de lies, maar daar is de laatste dagen aan gewerkt. Het is een jongen die goed tussen de linies loopt en een prima linkerbeen heeft. Het is een mooie aanwinst.”

Extra spoeling op de flank is trouwens nodig, want Noa Lang zit nog steeds in quarantaine na zijn positieve coronatest. De heenwedstrijd van woensdag op Gent moet hij nog aan zich voorbij laten gaan. “Ik ga ervan uit dat hij fit is”, aldus Schreuder. “Vrijdag en zaterdag zou hij opnieuw kunnen trainen, waardoor hij zondag in de competitie tegen Gent kan spelen.”

Over de Buffalo’s was Schreuder trouwens lovend. “Er zit een duidelijk idee achter. Tegen Antwerp hebben ze onverdiend verloren: zowat alle data waren in hun voordeel”, klinkt het. “Woensdag keren er ook enkele belangrijke spelers terug, dus we moeten laten zien dat wij beter zijn.”