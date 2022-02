Voorzitter 1B-club KMSK Deinze en Singaporese investeerders doen plannen uit de doeken: “Hopelijk nieuw stadion in 2024”

“De bouwvergunning is nog steeds niet in orde. Wij zitten nog steeds muurvast. We hadden een vergunning. In april 2021 werd die echter ingetrokken door het stadsbestuur. Dit wegens een procedurefout. Er werd ondertussen een moberstudie of mobiliteitsstudie gemaakt. Die zou volgende maand volledig afgewerkt zijn. Daarna zal ik die omgevingsvergunning voor het nieuwe stadioncomplex indienen. Wij hopen volgend jaar eindelijk te kunnen beginnen met de bouw zodat het project in de zomer van 2024 volledig klaar zal zijn. Er is iemand die de bouw steevast wil aanvechten. Waarom weet ik niet. KMSK Deinze heeft de man in kwestie niets aangedaan maar blijkbaar is hij tegen de bouwplannen en stelt hij alles in het werk om ons te dwarsbomen”, meldt voorzitter Denijs Van De Weghe.

Als alles mee zit zou KMSK Deinze in het jaar 2024 dan eindelijk toch in het nieuwe complex aan de slag kunnen. “Het zou mooi zijn dat we tegen dan ook de zekerheid hebben over de promotie naar de Jupiler Pro League en wij dan al in ons nieuw stadion kunnen spelen. Maar er zijn meerdere clubs in 1B die de ambitie hebben om naar 1A door te stoten. Met de inbreng van ACA Football Partners kan alles echter in een stroomversnelling komen. Bedoeling is wel dat wanneer het hele stadionproject afgewerkt is, KMSK Deinze het stadion van mij gaat huren”, verduidelijkt Denijs Van De Weghe.

© photo Marc Van Hecke

Singaporese investeerders

De nieuwe vicepresident van KMSK Deinze uit 1B, Hiroyuki Ono, gaf dinsdag tekst en uitleg bij de overname van de club door zijn firma ACA Football Partners. Deze groep wil wat meer accenten leggen op het voetbal in Europa en doet dat door de overname van Deinze. Bedoeling is de Oost-Vlaamse club hogerop te brengen. Dit door een financiële input en de sportieve werking van KMSK Deinze te optimaliseren met de kennis die de groep ACA Football Partners uit Singapore heeft.

“Onze mensen van ACA Football Partners hebben reeds ervaring opgedaan bij diverse Europese clubs zoals AC Milan, Feyenoord en zelfs in België bij Sint-Truiden. Dit op verschillende vlakken zoals scouting en personal performance. Nu zetten we met Deinze een stapje verder. Die club wordt het middelpunt van de werking die wij gaan opzetten in Europa”, gaf Hiroyuki Ono mee tijdens de persconferentie.

© photo Marc Van Hecke

Ook andere clubs

“Wij hadden contacten met andere clubs. We wilden echter met de juiste mensen in zee gaan en dan kwamen we uit bij Denijs Van De Weghe en KMSK Deinze. Er was direct een zekere chemie tussen ons. De uitdaging is groot maar we gaan die graag aan. We willen niet alleen de fans betrekken bij het hele project dat we aangaan hier maar ook het stadsbestuur. Ons motto is ‘Eyes on Deinze’. Wij kunnen de club groter maken. Dat zal echter niet van vandaag op morgen gebeuren maar stap voor stap”, vervolgt Hiroyuki Ono.

Vraag is ook hoe groot de financiële inbreng zal zijn vanuit ACA Football Partners. “Exacte cijfers kunnen wij nog niet geven. Dat hangt af van een grondige analyse die wij zullen maken. Bedoeling is om vanaf nu die analyses op te drijven zodat wij heel snel een juist beeld over de club krijgen en wat de exacte noden zijn. Onze ambitie is zeker om ze snel mogelijk door te stoten naar de hoogste afdeling in België en met KMSK Deinze een mooi verhaal te schrijven”, verduidelijkte Hiroyuki Ono.