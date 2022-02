President Zelenski wil Oekraïens leger professionaliseren en 100.000 soldaten rekruteren

De Oekraïense president Volodimir Zelenski wil het leger van zijn land professionaliseren, de dienstplicht afschaffen en in drie jaar tijd 100.000 soldaten aanwerven, nu de vrees voor een Russische invasie groeit. Hij heeft daarvoor dinsdag in Kiev een decreet ondertekend.

Volgens het nieuwe decreet moet de regering plannen uitwerken om de soldij geleidelijk te verhogen en het leger om te vormen tot een beroepsleger. “Dit decreet komt er om vrede te laten heersen, vrede in Oekraïne”, zei de 44-jarige in het parlement.

Zelenski wil tegen 2025 het aantal militairen verhogen met 100.000. Momenteel zijn het er maximaal 265.000. In 2024 zal de dienstplicht worden afgeschaft.

De dienstplicht werd in 2014 ingevoerd na de Russische annexatie van de Krim en de start van de gevechten tussen regeringstroepen en separatisten die loyaal zijn aan Moskou in Oost-Oekraïne. In dat conflict, dat ondanks vredesakkoorden nooit is gestopt, zijn al meer dan 13.000 doden gevallen.