Lerares (32) die seks had met twee van haar leerlingen mag nooit meer lesgeven

Een lerares die gedurende anderhalf jaar geregeld seks had met twee leerlingen van 16 en 17 jaar, is in Nederland veroordeeld tot honderd uur werkstraf en een voorwaardelijke celstraf van acht maanden. Ze mag ook geen les meer geven.

De oud-lerares van de school De Atlas in Assen, in de provincie Drenthe, is 32 jaar en heeft een gezin. Maar op het moment van de feiten, tussen september 2018 en begin 2020, zat ze in een moeilijke periode. Haar relatie stond op springen. “Ik zocht en vond aandacht. Maar bij de verkeerde personen”, beseft ze nu. De Atlas behoort tot de RENN4-scholen, een koepel die voorziet in onderwijs voor leerlingen met leer- en gedragsproblemen.

De vrouw uit Hoogeveen, moeder van een jong dochtertje, had meerdere keren seksueel contact met twee jongens die 16 en 17 jaar oud waren op het moment van de feiten. Zeker een van hen pakte er bij zijn vrienden mee uit dat hij seks had met hun leerkracht, waardoor er al snel over geroddeld werd op school. Begin 2020 stapte de leerkracht zelf naar de directie en naar de politie. Daarop werd ze op staande voet ontslagen.

Ze zat slecht in haar vel vanwege hormoonbehandelingen, zegt ze. En ook in haar relatie ging het niet goed toen. De vrouw had altijd een nauwe band gehad met haar leerlingen, verklaarde ze. Maar met de twee betrokkenen was er meer dan een klik. Het begon met sms-berichtjes die steeds intiemer werden. Ze stuurde ook seksueel getinte foto’s van zichzelf naar de leerlingen en sprak met hen af buiten de schooluren.

Schadelijk

“Ik ben dom geweest”, beseft ze nu. En dat vindt ook de rechtbank. “Ze was tussen de 28 en 30 jaar oud toen het gebeurde. Hoewel het met wederzijdse instemming is gebeurd en er geen aangifte is gedaan, is seksueel contact met leerlingen strijdig met sociaal ethische normen en kan het schadelijk zijn voor de ontwikkeling van de leerlingen”, klonk het.

Het was geen bevlieging, het was niet eenmalig. De seksrelatie met haar leerlingen duurde zestien maanden, merkte de rechtbank op.

Omdat de vrouw hoogzwanger was en problemen had tijdens de zwangerschap, werd de rechtszaak tegen haar afgelopen zomer uitgesteld. Intussen is ze moeder geworden van een tweede dochtertje en heeft ze haar leven weer op de rails. De rechtbank vond een effectieve celstraf dan ook niet nodig, wel een werkstraf en een voorwaardelijke staf. Ze krijgt een werkstraf van honderd uur opgelegd en acht maanden voorwaardelijk. Door de zaak is ze haar bewijs van goed gedrag kwijt en mag ze daardoor sowieso nooit meer werken in het onderwijs.