Noorse massamoordenaar Anders Breivik komt niet vervroegd vrij

Een rechter oordeelde dat Breivik achter slot en grendel moet blijven. De rechtbank volgt daarmee het Openbaar Ministerie, dat Breivik nog steeds als een zeer gevaarlijk man beschouwt en hem daarom opgesloten wil houden.

De 42-jarige Breivik had voor de rechter verklaard dat hij is veranderd. Maar hij is dat niet, aldus een aanklager eerder tijdens een rechtszitting in de gevangenis van Skien over het verzoek van de moordenaar om voorwaardelijke vrijlating. Volgens het OM is Breivik niet te vertrouwen.

Breivik bracht op 22 juli 2011 eerst een autobom tot ontploffing in de regeringswijk van Oslo. Daarbij kwamen acht mensen om het leven. Daarna richtte hij op het eiland Utøya een bloedbad aan op een zomerkamp van de jongerenorganisatie van de sociaaldemocratische Noorse Arbeiderspartij. De extreemrechtse terrorist doodde er 69 mensen.

De misdaden worden beschouwd als de ergste gewelddaden in de naoorlogse geschiedenis van Noorwegen. Breivik haalde destijds extreemrechtse en islamofobe motieven aan voor zijn daden. In de zomer van 2012 werd hij veroordeeld tot de toenmalige maximumstraf van 21 jaar gevangenis met een minimumstraf van tien jaar. Die kan echter worden verlengd zolang hij als een gevaar wordt beschouwd.