Rusland stuurt weer gas richting Westen, gasprijs neemt duik

Het gas is via een leiding doorheen Oekraïne naar het Slowaakse Veľké Kapušany doorgestuwd. De belangrijke gastoevoer via Polen naar Duitsland is echter wel nog geblokkeerd. Waarom de levering via de ene route wel en via de andere niet is hervat, is voorlopig niet duidelijk.

In totaal komt zo’n 30 procent van het Europese gas uit Rusland. Het conflict tussen Rusland en Oekraïne zorgt dan ook op de gasmarkt voor nervositeit. Europese landen praten onder andere met de VS en Qatar over een verhoogde aanvoer van aardgas per boot, in de vorm van LNG.