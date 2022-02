Verdachte strijkijzermoord blijft in de cel: “Maar hij ontkent elke betrokkenheid”

De raadkamer heeft dinsdagmiddag de aanhouding bevestigd van André B., de verdachte van de zogenoemde strijkijzermoord in Keerbergen. Dat is bij zijn advocaat vernomen. “Maar mijn cliënt ontkent elke betrokkenheid”, klinkt het.

André B. (70) uit Keerbergen blijft in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. De man werd vorige week opgepakt voor moord op zijn partner Julienne Pauwels (73). De vrouw zou gewurgd zijn met het snoer van het strijkijzer.

B. was vorige dinsdagochtend de straat opgelopen, “in paniek” zo zeggen de buren. “Hij vertelde dat Julienne dood in de badkamer lag. Hij was wakker geworden en ze lag niet in bed. Toen vond hij haar in de badkamer, zo zei hij tenminste.”

B. liet uitschijnen dat Julienne zelfdoding pleegde, maar politie en gerecht denken dat de vrouw vermoord is. B. werd aangehouden en de raadkamer heeft die aanhouding nu bevestigd. “Maar mijn cliënt ontkent elke betrokkenheid bij de dood van mevrouw”, zegt zijn advocaat Tom Van Ouytsel.

Op het nieuws dat B. vorige vrijdag naar de stiefdochter van Julienne zou gebeld hebben en haar doodsbedreigingen naar het hoofd zou geslingerd hebben, wenst de advocaat niet te reageren.