Blinken eist onmiddellijk vertrek Russische troepen aan Oekraïense grens

“De minister van Buitenlandse Zaken benadrukte de bereidheid van de Verenigde Staten om, bilateraal en met onze bondgenoten en partners, een inhoudelijke gedachtewisseling te houden over wederzijdse veiligheidskwesties”, luidt het. “Hij waarschuwde dat een nieuwe Russische invasie snelle en ernstige gevolgen zou hebben.”

“Hij drong er bij Rusland op aan onmiddellijk te de-escaleren en troepen en materieel terug te trekken van de grens met Oekraïne. Hij drong er bij Rusland ook op aan de diplomatieke weg te kiezen.”

De Verenigde Staten beschuldigen het Kremlin ervan voorbereidingen te treffen voor een invasie in Oekraïne, een land dat al sinds 2014 wordt verscheurd door een burgeroorlog in het oosten tussen de strijdkrachten van Kiev en pro-Russische separatisten die door Moskou worden gesteund.

Het gesprek was het eerste tussen de twee rivaliserende mogendheden sinds de Verenigde Staten en de NAVO Moskou vorige week hun schriftelijke reactie gaven op de eisen van het Kremlin van half december, eveneens schriftelijk.

Rusland eist een wettelijke garantie dat Oekraïne en andere buurlanden nooit tot het westerse bondgenootschap zouden toetreden. Blinken wees opnieuw op het recht van alle landen om hun eigen buitenlands beleid en hun allianties te bepalen.

Volgens een Amerikaanse functionaris gaf Lavrov “geen enkele aanwijzing” tot bereidheid om te de-escaleren aan de Oekraïense grens. Volgens de functionaris is de volgende stap een door Russisch president Vladimir Poetin bekrachtigde “formele reactie” op de brief van Washington aan Moskou van vorige week. Daarin wijst de regering van de VS belangrijke Russische veiligheidseisen af, maar zet ze de deur open voor onderhandelingen over de plaatsing van raketten en de wederzijdse beperking van militaire oefeningen.