Woede om ‘goedpraten’ van Duitse politiemoorden door Willem Engel: “Luguber en walgelijk”

De moord op twee jonge Duitse agenten zorgde in binnen- en buitenland voor een schok. Een man van 29 jaar en een vrouw van 24 werden maandag doodgeschoten door twee stropers tijdens een nachtelijke politiecontrole. Engel had daar het volgende over te zeggen op Twitter: “Jarenlang burgers kleineren en treiteren kan consequenties hebben.”

Die uitspraak zorgt voor een golf van boze reacties. “Hier zijn geen woorden voor”, zegt woordvoerder Gerrit van de Kamp van de Nederlandse politiebond ACP aan De Telegraaf. “Engel vergoelijkt wat er is gebeurd. Het Openbaar Ministerie zou moeten onderzoeken of dit een strafbaar geval van uitlokking of opruiing is. Als het niet strafbaar is, dan komt dat omdat de mensen die de wet hebben gemaakt, nooit hadden gedacht dat iemand zo diep zou kunnen zinken. In elk geval is dit moreel en ethisch voorbij iedere grens.”

Engel zelf reageerde ook op de vele reactie en zei dat hij ‘op geen enkele wijze geweld rechtvaardigt of verheerlijkt’. ‘Dat staat er ook niet’. Maar: “Na twee jaar verharding kunnen er rare dingen gebeuren.” En: “Laten we alle injectieslachtoffers niet vergeten.”

En ook die tegenreactie kan volgens velen niet door de beugel. Ook het politieteam van Breda reageert furieus op de uitspraken van Viruswaarheid. “Walgelijk en luguber om dit soort polariserende uitspraken te doen over de ruggen van deze doodgeschoten politiemensen.”

Half januari werden al twee accounts van Engel en Viruswaarheid geschort nadat hij de adresgegevens van minister Sigrid Kaag had gedeeld. Zij deed aangifte tegen de man. Viruswaarzin is nu actief onder een nieuw account.

