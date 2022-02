Raad van State vernietigt oldtimer-uitzondering in Gentse Lage Emissiezone

De Raad van State heeft een uitzondering vernietigd die oldtimers toegang verschaft tot de lage emissiezone (LEZ) in Gent. De bepaling in het reglement voor de lage-emissiezone, dat in 2019 door de Gentse gemeenteraad werd goedgekeurd, maakt een onderscheid tussen oldtimers die jonger zijn dan 40 jaar maar ouder dan 30 jaar. Die kunnen met een dagpas een toegang tot de LEZ ‘kopen’. Maar dat onderscheid is onwettig, oordeelt de Raad Van State dinsdag.