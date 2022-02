Poetin acht het “duidelijk” dat het Westen de Russische bezorgdheden “heeft genegeerd”

De Russische president Vladimir Poetin heeft het dinsdag “duidelijk” geacht dat de VS en de NAVO ervoor hebben gekozen de Russische bezorgdheden omtrent zijn veiligheid “te negeren”, nadat de Russische eisen in het kader van het touwtrekken rond Oekraïne zijn verworpen.

“Wij zullen de ontvangen schriftelijke antwoorden van de VS en de NAVO analyseren (..) maar het is al duidelijk dat de Russische eisen genegeerd zijn”, zei Poetin na een ontmoeting met de Hongaarse premier Viktor Orban in het Kremlin.

“Onze ongerustheid negerend wijzen de VS en de NAVO op het recht van elk land om vrij te kiezen hoe het zijn veiligheid wil garanderen”, aldus het Russische staatshoofd, dat er opnieuw op hamerde dat een ander principe voorziet dat “niemand zijn veiligheid mag opvoeren ten koste van anderen.” .

Poetin beschuldigde er Washington van Oekraïne te gebruiken als een instrument om een Rusland in een “gewapend conflict” te loodsen

Niettemin zei hij te hopen “dat wij uiteindelijk een oplossing vinden, al is dat niet makkelijk.” De VS en de NAVO hebben de Russische eisen van tafel geveegd, maar hebben de deur open gelaten om te praten over andere onderwerpen zoals het ontplooien van raketten of wederzijdse limieten voor militaire manoeuvres.

Rusland werkt ondertussen aan een antwoord op het westerse standpunt.

Moskou wil verhinderen dat Oekraïne lid van de NAVO wordt, dat het bondgenootschap zich terugtrekt tot de posities van 1977 en verzaakt aan het stationeren van raketafweersystemen in de de buurt van de Russische grens.