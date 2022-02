Duitse agenten werden gedood met vijf schoten in het hoofd

In een met bloedvlekken besmeurde slagersschort werd de 32-jarige Florian V. maandagavond door de speciale eenheden van de Duitse politie gearresteerd. Hij had het wild dat ze eerder die nacht hadden geschoten, al versneden om te verkopen.

De man gaf intussen aan de politie toe dat ze gaan stropen waren en dat ze betrapt werden. Daarop ontstond een vuurgevecht. Over de feiten zelf willen politie en gerecht voorlopig geen details geven. Wel werd er volgens procureur Stefan Orthen met twee geweren op de agenten gevuurd en heeft de 29-jarige politieman die gedood werd ook zelf veertien kogels heeft afgevuurd. Zonder de schutters evenwel te raken. Zelf kreeg de politieman vier kogels in het hoofd, zijn vrouwelijke collega één.

Het was maandagochtend iets over vier uur toen een politiepatrouille nabij het Duitse dorpje Ulmet de wagen van de twee verdachten aan de kant zette voor een controle. Aan de dispatching meldden ze dat ze wellicht stropers hadden betrapt en dat er wild achterin de auto lag. Plots riep een van de agenten dat ze beschoten werden, nadien niets meer.

Er werd versterking gestuurd, maar die konden niets meer doen voor hun collega’s. De 24-jarige Yasmin B. was op slag dood. Haar 29-jarige collega Alexander K. stierf kort nadien.

© Thomas Frey/dpa

Op de plaats van de schietpartij vond de politie papieren op naam van de 38-jarige Andreas Johannes S. Hij zou maandagavond zelf de politie hebben verwittigd en het adres gegeven hebben waar ze hem konden vinden in Sulzbach. Eerder op de dag was een opsporingsbericht met zijn foto verspreid. Bij aankomst van de politie stond hij de agenten buiten op te wachten.

Zwijgrecht

Zijn kompaan Florian V. werd in de woning opgepakt. Dat gebeurde zonder verzet.

De 32-jarige verdachte heeft al een aantal verklaringen afgelegd, maar zegt dat hij niet geschoten heeft en schuift alle schuld in de schoenen van zijn kompaan. S. beroept zich voorlopig op zijn zwijgrecht.

De twee hebben geen veroordelingen op hun kerfstok. De 38-jarige S. is wel gekend bij de politie voor stroperij en vluchtmisdrijf bij een verkeersongeval, aldus politiebaas Frank Gautsche. Hij had geen wapen- of jachtvergunning. Die was jaren geleden al ingetrokken. Bij een huiszoeking werden wel jachtgeweren, een kruisboog en munitie gevonden.

De 32-jarige Florian V. was gekend voor fraude.

S., vader van vier kinderen, komt uit een vooraanstaande bakkersfamilie die generaties lang op traditionele wijze brood bakte en verkocht op onder andere markten. Maar nadat de vermeende schutter in 2016 de leiding over de zaak kreeg, ging het bedrijf failliet. Sindsdien had hij een handel in wild. Wellicht was dat de reden dat hij ’s nachts ging stropen.

De onderzoeksrechter heeft dinsdag de aanhouding van beide verdachte bevestigd.