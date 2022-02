Politie verspreidt opsporingsbericht na vondst lichaam, vrouw vermoedelijk om het leven gebracht

Op dinsdag 28 september 2021 werd het lichaam van een vrouw aangetroffen in het kanaal Wessem-Nederweert tussen de Kelperbrug en de Spoorbrug in Nederweert in Nederland, niet ver van de Belgische grens. De vrouw is vermoedelijk door een misdrijf om het leven gekomen. Ze kon tot op heden niet geïdentificeerd worden. Op vraag van het federaal parket verspreidt de politie daarom een opsporingsbericht.

De vrouw is vermoedelijk door een misdrijf om het leven gekomen en tot op heden kon zij nog niet worden geïdentificeerd. Haar lichaam werd aangetroffen in het kanaal. Diezelfde dag werd vlakbij ook een overleden hond aangetroffen aan de kade. Het is niet geweten of deze hond toebehoorde aan de dame of aan iemand anders.

De vrouw had toen ze gevonden werd geen kleren aan. Zij is tussen de 50 en 65 jaar oud, 1 meter 68 lang en slank gebouwd. Zij heeft blond geverfd haar met een grijze uitgroei en draagt een gedeeltelijk kunstgebit. Ze heeft dichtgegroeide gaatjes in haar oren en een dichtgegroeide navelpiercing. Ze heeft ook opvallend gekleurde gelnagels.

De hond die werd teruggevonden is een zwarte bastaard Galgo Espñol.

Weet u meer over deze hond of kent u de eigenaar neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800 30 30 0. U kunt getuigen via opsporingen@police.belgium.eu. U kunt dit bericht ook nalezen op de website van de politie.