Barcelona deed vier wintertransfers en moet één (bekende) nieuwkomer meteen slecht nieuws brengen

Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré en Pierre-Emerick Aubameyang. Die laatste is nog niet officieel, maar die vier spelers haalden de Blaugrana naar Catalonië in januari. Versterkingen waren nodig want Barcelona staat momenteel pas vijfde in La Liga en werd verwezen naar de Europa League na een povere Champions League-campagne.

Maar de Catalaanse club zal niet alle nieuwkomers kunnen opstellen in de strijd voor een Europese prijs. Er mogen namelijk slechts drie nieuwe namen toegevoegd worden aan de Europese lijst en dus zal er eentje moeten toekijken vanuit de tribune. Volgens de Madrileense kranten Marca en AS mogen Alves en Torres op hun beide oren slapen, en wordt het dus een strijd tussen Traoré en Aubameyang. Die laatste trainde dinsdag voor het eerst mee.