Bij KV Kortrijk is men niet te spreken over het verwerpen van hun beroep bij het BAS over het uitstel van de wedstrijd tegen Antwerp. Die beslissing kwam er nadat bij de Great Old een corona-uitbraak werd vastgesteld en zij om uitstel hadden gevraagd bij de Pro League.

“Gisterenavond kregen we het bericht dat dit beroep verworpen is. De motivering van het BAS volgt later deze week”, klinkt het bij De Kerels. De club stelde nochtans dat de Pro League en de Belgische voetbalbond de eigen reglementen niet hebben gevolgd.

KV Kortrijk had eerder al de voetbalbond gevraagd om de uitgestelde wedstrijd om te zetten in een forfaitzege met 3-0. Het baseerde zich daarvoor op artikel B7.37 van het bondsreglement. Dat zegt dat een ploeg met forfait wint indien de tegenstander niet komt opdagen op het reglementaire uur, met een voldoende aantal spelers.

De club kreeg ook een njet op het verzoek om zes wintertransfers speelgerechtigd te verklaren voor de match van woensdag tegen Antwerp.

“In art. B4.111 van het Bondsreglement is namelijk een uitzondering voorzien voor het inzetten van wintertransfers”, klinkt het. “Namelijk: wanneer het gaat om wedstrijden die door de Crisiscel collectief worden uitgesteld omwille van Covid-19 gerelateerde redenen. Mits de nodige goodwill en begrip, zou deze uitzondering dus ook hier kunnen worden toegepast.”

“Dit verzoek werd niet ingewilligd. De KBVB sprong in het verleden nochtans al soepel om met uitzonderingen. Zo werd de regel inzake niet-speelgerechtigdheid door de KBVB in september 2021 nog opgeheven voor matchen die uitgesteld werden omwille van Europees voetbal. De KBVB besloot immers dat Kouamé (RSCA), Lemajic (KAA Gent) en ook Samatta (RAFC) toch speelgerechtigd waren voor de uitgestelde wedstrijden. Daarop hebben we de kalendermanager verzocht om de wedstrijd uit te stellen. Opnieuw werd dit verzoek geweigerd.”

“KV Kortrijk stelt vast dat de regels maar een relatieve waarde hebben en herhaalt haar standpunt dat door de beslissing om de wedstrijd KVK-RAFC uit te stellen een eerlijk verloop van de competitie onmogelijk is”, aldus de West-Vlamingen.