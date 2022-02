Dat de inflatie momenteel de pan uitswingt, is vooral toe te schrijven aan de torenhoge energieprijzen. — © Jimmy Kets

Gaan de ambtenarenweddes en de uitkeringen binnenkort voor een vierde keer in negen maanden tijd omhoog? De kans is reëel, nu het Federaal Planbureau ervan uitgaat dat de spilindex als gevolg van de galopperende inflatie ook in april zal worden overschreden. Al houden de cijferaars wel een slag om de arm: de prognoses houden nog geen rekening met het kersverse federale energieakkoord.