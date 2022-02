Na besmetting in gezin volgde Brits minister maandag debat over partygate-rapport

Tijdens het rumoerige debat over het rapport-Gray, maandagnamiddag in het Britse House of Commons, zat minister van Financiën Rishi Sunak naast premier Boris Johnson. The Daily Mirror schrijft dinsdagavond dat Sunak, tegen de richtlijnen in het debat ter plaatse volgde. Iemand uit zijn gezin testte namelijk positief op corona, en dan geldt een “duidelijk advies” om drukke ruimtes te vermijden. Dat advies is echter niet langer een juridische verplichting.