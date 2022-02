Cannabisboer Patrick Lagrou krijgt nieuw proces

Patrick Lagrou (61), de cannabisboer uit Zandvoorde (Zonnebeke), krijgt dan toch een nieuw proces. Bijna zes jaar na zijn veroordeling in beroep heeft het Hof van Cassatie in Brussel het arrest verbroken omdat er procedurefouten zijn gemaakt. Hij kreeg in 2016 5 jaar cel nadat op zijn boerderij een gigantische cannabisplantage werd ontdekt.

De dioxinecrisis bracht het gezin van Lagrou in financiële problemen zodat ze geen uitweg meer zagen, zo klonk het toen in de rechtbank. In 2009 werd op het West-Vlaamse landbouwbedrijf de grootste cannabisplantage tot dan ontdekt in Europa. De man vluchtte nadien naar Thailand maar werd in 2014 opgepakt in Phuket en uitgeleverd aan België. Wat volgde was een lange procedureslag.

In 2016 kreeg Lagrou, die in tranen voor de rechter verscheen en om een tweede kans smaakte, 5 jaar effectief. Ook werd 2,4 miljoen euro verbeurd verklaard. Zijn echtgenote kwam er met 3 jaar voorwaardelijk vanaf, zijn dochter kreeg opschorting van straf.

Lagrou en zijn advocaten trokken in 2017 al naar het Hof van Cassatie maar toen werd geoordeeld dat er geen procedurefouten waren gemaakt. Via een omweg langs het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg, dat de Belgische Staat in het ongelijk stelde, belandde het dossier nu opnieuw voor het Hof van Cassatie. Dit keer in Brussel. “Dinsdag werd beslist dat de rechtspleging wordt heropend. Er komt met ander woorden een nieuw proces”, zo bevestigde advocaat-generaal Henri Vanderlinden ons dinsdagavond.

De rechten van verdediging werden geschonden onder meer omdat hij verklaringen aflegde zonder bijstand van een advocaat, oordeelde het hoogste rechtscollege in ons land.

Wanneer de zaak voor het Hof van Beroep wordt hernomen en waar, staat nog niet vast.