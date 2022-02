Ook Dolce & Gabbana gebruikt geen bont meer in kledingcollecties, op vraag van jongeren

Na Prada, Armani, Valentino en Versace stopt ook het Italiaanse modehuis Dolce & Gabbana met het gebruik van bont in zijn kledingcollecties. Die ban gebeurt vanaf dit jaar en komt er vooral op vraag van een jonger publiek, dat gevoeliger is voor ethische en ecologische keuzes van modemerken.

“Dolce & Gabbana werkt aan een duurzamere toekomst waarin het gebruik van bont niet meer overwogen kan worden”, zegt Fedele Usai van de modegroep. “Het volledige modesysteem heeft een belangrijke rol te spelen op het vlak van maatschappelijke verantwoordelijkheid: we zullen innovatieve materialen in onze collecties verwerken en milieuvriendelijke productieprocessen ontwikkelen.”

Dierenrechtenorganisatie GAIA is blij met dat nieuws. “Het is belangrijk dat invloedrijke namen zoals Dolce & Gabbana stelling innemen tegen het gebruik van bont, dat ook nu nog veel dierenleed veroorzaakt. Het is goed om te zien dat het belang van dierenwelzijn steeds meer erkend wordt door de grote modemerken, ook al komt dat waarschijnlijk in de eerste plaats door de veranderende houding bij hun klanten.”(sir)