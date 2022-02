Tesla roept auto’s terug die niet goed luisteren naar ‘stop’

Autobouwer Tesla roept duizenden auto’s terug die mogelijk tekortschieten volgens de Amerikaanse verkeersveiligheidsautoriteit NHTSA. De wagens in kwestie zouden nadat ze een stop-verkeersbord zijn gepasseerd, met het automatische rijsysteem een rolling stop tot wandeltempo maken, in plaats van een volledige, directe stop. Een euvel dat de inzittende(n) van de wagens in reëel gevaar kan brengen, denk aan een kruispunt. In de Verenigde Staten alleen al gaat het om zo’n 53.000 Tesla’s, van het type 3, S, X en Y, die door de producent aan een update onderworpen zullen worden.

In november riep Tesla al eens 12.000 wagens terug met een mogelijk airbagprobleem. Een grote rem op de beurskoers zette dat niet. In Europa is de Tesla (model 3) de populairste elektrische auto van het moment. De verkoop blijft groeien, aandeelhouders en kredietverstrekkers zijn positief.(blg, kbz)