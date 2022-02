Coach Brian Priske waarschuwt voor belangrijk tweeluik: “Als we nu al focussen op Union, wordt het niks in Kortrijk”

LEES OOK. BAS stuurt KV Kortrijk wandelen, Kerels missen 14 (!) spelers tegen Antwerp: “De regels hebben slechts een relatieve waarde”

De Antwerp-coach heeft goed nieuws over Bataille, die zijn enkel omsloeg tegen AA Gent. De vleugelverdediger trainde gisteren mee en zit in de selectie. Ook Buta, die voor de tweede week op rij met de groep werkt, kan mogelijk zijn rentree maken. Fischer (enkel) en Benson (knie) blijven out, zowel voor Kortrijk als voor Union dit weekend. Seck speelt vandaag met Senegal tegen Burkina Faso in de halve finales van de Afrika Cup.

Onder de indruk van Selemani

Met een 6 op 6 deze week nadert Antwerp tot op vier punten van de leidersplaats, maar zo ver wil Priske niet vooruitblikken. “Ik besef dat dit de realiteit is, maar wanneer we nu al op zaterdag focussen, wordt het niks in Kortrijk. Dat heb ik ook tegen mijn spelers gezegd: Kortrijk is de belangrijkste match in jullie leven. Een moeilijke verplaatsing, op een slecht veld. Ik richt mij op een 3 op 3, niet op een 6 op 6.”

Alle focus dus op Kortrijk. Wat leerde Priske uit de jongste nederlaag van de Kerels tegen Club Brugge (0-1) zondag? “Dat Kortrijk, ondanks de verdiende overwinning voor Club, veel kwaliteit heeft voorin. Selemani vind ik een schitterende speler, een van de beste aanvallers in onze competitie. Tel daar Mbayo, Moreno en Badamosi – die terugkeerde van de Afrika Cup – bij en je weet dat Kortrijk voorin over veel mogelijkheden beschikt. Wij daarentegen zullen aan de bal meer moeten tonen dan we in Gent deden.”

© BELGA

Dominant voetbal

Waarom Antwerp de ene keer dominant voor de dag komt en de andere keer niet, is voor Priske eveneens een raadsel. “Binnenskamers stellen we ons dezelfde vraag. Bij een moeilijke verplaatsing naar Gent hoef je, wat de media en experts ook beweren, niet van ons te verwachten dat we dominant voetbal brengen. Dan tellen vooral de drie punten. Maar uiteraard willen we met Antwerp naar een ploeg evolueren die aanvallender voetbal brengt en meer kansen creëert dan de voorgaande jaren. Met meer balbezit dan de tegenstander hebben we al een stap in de juiste richting gezet. Maar de stijl van het huis verander je niet in een vingerknip. En als je ziet wie helemaal bovenaan staat, maakt het eigenlijk niet uit. Union is een van de ploegen met het minste balbezit in 1A. Uiteindelijk draait het om winnen. Zo denkt de competitieleider er ook over.”

Met Emanuel Emegha kreeg Priske er op de slotdag van de wintermercato nog een offensieve kracht bij. De 1,95 meter grote spits trainde al mee, maar is nog niet speelgerechtigd. Priske hoopt de Nederlander – die morgen 19 wordt – tegen Union een eerste keer te kunnen gebruiken. “Al zal Emanuel zich eerst moeten aanpassen aan onze manier van spelen en trainen. Hij gaat ook voor het eerst alleen op een appartement wonen. Zo’n verandering heeft altijd een impact. Emanuel is met zijn lengte, snelheid én tweevoetigheid zeker iemand voor de toekomst en als hij presteert, zal hij ook kansen krijgen. Maar met Frey, Samatta en Eggestein, die weliswaar nog zoekende is, beschikken we over genoeg goede alternatieven.”