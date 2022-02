Eerst dreigende taal spreken en dan toegeven: UEFA heeft dan toch geen probleem met naam van… Duitse pizza

De Europese voetbalbond UEFA heeft dinsdag verklaard dat ze probleemloos met de “Champignons League” pizza van een Duitse pizzeria kunnen leven. De Duitser die de met champignons belegde diepvriespizza op de markt brengt, had nochtans van plaatselijke handelsmerkadvocaten van de UEFA een brief met dreigende taal in de bus gekregen.

“Het is een verhaal dat sommige mensen proberen uit te melken”, zegt de UEFA. “Uiteraard nemen we de bescherming van onze intellectuele eigendom ernstig, maar in dit geval lijkt er sprake te zijn van een overijverige lokale advocaat, die te overhaast te werk is gegaan. De UEFA Champions League kan perfect bestaan naast deze heerlijk klinkende pizza. We ondernemen zeker geen juridische stappen.”

Advocaten van de UEFA hadden Pizza Wolke, een restaurant in Giessen (Opper-Hessen) dat in coronatijden noodgedwongen op de distributie van diepvriespizza’s overschakelde, aangeschreven “met het vriendelijke verzoek de naam van de pizza te veranderen om een lange gerechtsprocedure te voorkomen”.

De restaurantuitbater leek niet onder de indruk van het vooruitzicht van een juridische strijd met de UEFA. “Lang leve de pizza CHAMPI(GN)ONS LEAGUE! Als voetbalfan, voel ik mij vereerd”, postte hij het verhaal op Instagram. Social media gebruikers waren er als de kippen bij om Pizza Wolke te verdedigen, met reacties als “Free Pizza Champignon!” en “we are the champignons, my friend.”