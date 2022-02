Het begon met “ludieke grappen” en eindigde met poging tot wurging: ploegbaas pestte jongeman (21) maandenlang

Een ervaren ploegbaas bij chemiebedrijf BASF in Antwerpen is op staande voet ontslagen nadat aan het licht was gekomen dat hij een jonge werknemer (21) bijna een jaar tot wanhoop pestte. Het slachtoffer werd geduwd, geslagen, vernederd en finaal eind december bijna gewurgd met een plastic zak over het hoofd. Toen de ouders van de jonge twintiger de striemen in de nek zagen, sloegen ze alarm.