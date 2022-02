André B. (70) blijft in de cel, zo heeft de raadkamer beslist. De man wordt ervan verdacht vorige week zijn partner Julienne Pauwels (73) te hebben vermoord in Keerbergen, Vlaams-Brabant. Zelf ontkent hij. Hij houdt vol dat Julienne zelfmoord gepleegd zou hebben door zich te verhangen met het snoer van het strijkijzer. Buurtbewoners hebben het over een “vreemd koppel”.