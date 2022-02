Komt er binnenkort een coronavaccin op de markt voor baby’s en peuters? Farmabedrijf Pfizer staat op het punt om in de Verenigde Staten een aanvraag in te dienen voor goedkeuring. Maar hebben we zo’n vaccin wel nodig, terwijl de allerjongsten nauwelijks ziek worden? “Het is niet omdat het goedgekeurd wordt, dat het ook gebruikt zal worden.”