144.000 ton afval door vaccins

De wereldwijde vaccinatiecampagne heeft een afvalberg van 144.000 ton veroorzaakt, in de vorm van injectiespuiten en veiligheidsboxen. Ook beschermingsmiddelen en coronatests lieten voor tienduizenden tonnen afval achter. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) concludeert dat het afvalbeheer in de gezondheidssector beter moet.

Een nieuw rapport van de WHO buigt zich over de ongeveer 87.000 ton persoonlijke beschermingsmiddelen die tussen maart 2020 en november 2021 zijn aangeschaft en via een gezamenlijk VN-noodhulpinitiatief zijn verspreid in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. De organisatie verwacht dat het grootste deel van die medische middelen als afval eindigt.

© REUTERS

Zo genereren ruim 140 miljoen testkits 2.600 ton niet-besmettelijk afval zoals plastic en 731.000 liter chemisch afval. De meer dan 8 miljard vaccin doses die wereldwijd zijn toegediend, resulteren in 144.000 ton extra afval in de vorm van injectiespuiten, naalden en veiligheidsboxen. Ter vergelijking: het containerschip Ever Given, dat in 2021 vast at in het Suezkanaal, vervoert 200.000 ton.

Er is te weinig aandacht besteed aan een veilig en duurzaam beheer van het Covid-19-afval in de gezondheidszorg, klinkt het. “Het is absoluut cruciaal dat gezondheidswerkers met het juiste beschermingsmateriaal moeten kunnen werken”, zegt epidemioloog Michael Ryan, het hoofd van het WHO-team dat zich over Covid-19 buigt. “Maar het is ook cruciaal dat het materiaal veilig gebruikt kan worden zonder een impact te hebben op de omgeving.”

Gezondheidswerkers moeten duidelijke richtlijnen krijgen over wat ze moeten doen met persoonlijke beschermingsmiddelen en gezondheidsartikelen nadat ze zijn gebruikt, aldus de WHO nog. (blg,kba)