Slechts één nieuwe speler en toch verdedigt Hein Vanhaezebrouck het transferbeleid van de Buffalo’s: “AA Gent is het slachtoffer van Covid. En de mondialisering”

I love the smell of napalm in the morning. Ja, er hing gisteren een explosief sfeertje in de Ghelamco Arena. Een doordeweekse persconferentie begon zo: “Eerst en vooral ga ik niet akkoord met uw baas die schrijft dat wintertransfers bewijzen dat de zomertransfers mislukt zijn. Dat is dan niet aan ons gericht.” Vervolgens had Hein Vanhaezebrouck iets te zeggen. Of liever, te verdedigen. Naast zijn ontdekking Darko Lemajic ook het transferbeleid van AA Gent. Vroeger de koning van de wintermarkt – zie Simon, Gigot, Kalu, Kubo –, maar anno 2022 eerder de voorzichtige penningmeesters van 1A. Hein in de frontlinie.