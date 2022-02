Peuter (2) en drie andere personen naar ziekenhuis met CO-vergiftiging

Vier personen, onder wie een kindje van 2 jaar, zijn dinsdagavond naar het ziekenhuis gebracht met een CO-vergiftiging. Het incident gebeurde in een pand in de Kroonstraat. Zo’n twintig anderen werden geëvacueerd en worden opgevangen.

Rond 20.30 uur werd de ziekenwagen opgeroepen voor een interventie in de Kroonstraat, op de hoek met de Plantin Moretuslei in Borgerhout. Bij metingen van de ambulanciers bleek dat er sprake was van verhoogde CO-waarden. Daarop werden ook de brandweer en politie verwittigd.

“In het hele gebouw, over vier verdiepingen, werden verhoogde CO-waarden gemeten. Daarna werden alle bewoners geëvacueerd”, vertelt woordvoerder Kristof Geens van Brandweer Zone Antwerpen. In het gebouw wonen zo’n 26 personen. “Vier personen, waaronder een kindje van twee jaar, werden met CO-intoxicatie naar het ziekenhuis gebracht”, vult politiewoordvoerder Wouter Bruyns aan.

“Intussen is het CO-probleem opgelost en zijn alle kamers voldoende verlucht. Voor vannacht is er wel geen verwarming of warm water. Voor de helft van de bewoners moet een oplossing gezocht worden om de nacht elders door te brengen”, aldus Geens nog. Tijdens de evacuatie werden de bewoners een tijdlang opgevangen in een opgevorderde bus, zodat ze warm en beschut konden zitten.

