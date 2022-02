Twee studenten neergeschoten bij school in Richfield

Bij een schietpartij aan een school in Richfield, in de Amerikaanse staat Minnesota, is dinsdag zeker één student gedood en een andere gewond geraakt. Dat melden verschillende Amerikaanse media.

“Dit is een tragische dag in de stad Richfield”, verklaarde politiechef Jay Henthorne op een persconferentie dinsdagmiddag plaatselijke tijd.

De schietpartij vond plaats iets na de middag aan het South Education Center in Richfield, school met zo’n 200 leerlingen. Toen de agenten ter plaatse waren, troffen ze twee neergeschoten studenten aan op een voetpad bij de school. Ze werden meteen overgebracht naar een ziekenhuis, waar een van de twee bezweek aan zijn verwondingen. De toestand van de andere student is nog kritiek.

De verdachten zijn na de schietpartij gevlucht, aldus Henthorne. De politie ging naar hen op zoek. Na de schietpartij aan de SEC-school konden verontrust toegesnelde ouders hun kinderen oppikken op een door de ordediensten bewaakt terrein. Even later kwam de melding dat er voor nabijgelegen scholen geen dreiging meer gold.

De FBI onderzoekt de zaak, en betoonde medeleven met de familie van de slachtoffers. (blg, cnn)