Onze OHL-watcher analyseert de mislukte wintermercato: waar loopt het fout in het Leuvense transferbeleid?

Eerst zou hij er tegen de winterstage beginnen januari komen. Vervolgens tegen de eerste wedstrijd van 2022 op 14 januari. En uiteindelijk is de beloofde nieuwe spits er bij OHL helemaal niet gekomen. Een tegenvaller van jewelste, en dat steken ze aan Den Dreef niet eens onder stoelen of banken. De wintermercato is mislukt. Er rijzen al langer vragen over het Leuvense transferbeleid, ook binnen de club zélf, en nu zwelt de kritiek verder aan. Waar loopt het mis?