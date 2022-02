Commissaris Cressida Dick zit in nauwe schoentjes. — © AFP

In de zaak rond premier Boris Johnson en zijn lockdownfeestjes lag Cressida Dick al mee onder vuur. Maar een schandaalrapport over discriminerende en denigrerende agenten is misschien wel de storm te veel voor de Londense politiebazin, die nochtans orde op zaken zou stellen.