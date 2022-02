Opnieuw onder vuur: “Boris Johnson was ook op afscheidsfeestje”

Terwijl Boris Johnson dinsdag in Oekraïne was om het dreigende conflict met Rusland mee te ontmijnen, dropte de Britse krant The Guardian weer een bommetje. Er zou weer een datum van een feestje bekend zijn dat Boris Johnson bijwoonde, tegen de coronaregels die hij zelf uitriep als premier. Geen opsteker voor Johnson terwijl partygate zijn aanblijven bedreigt.

Het gaat over een feestje op 14 januari in Downing Street 10, de ambtswoning van de Britse premier. Daar zouden twee medewerkers een afscheidsfeestje gegeven hebben, en Johnson zou er komen speechen zijn. Een week eerder, op 6 januari, ging nochtans een lockdown van kracht die Britten verbood om buitenshuis te komen - zeker niet voor feestjes.

Een woordvoerder wou geen commentaar geven op de nieuwe aantijging, omdat er een politieonderzoek loopt naar Johnsons aanwezigheid op meerdere feestjes. Onder meer Johnsons voormalige rechterhand Dominic Cummings beweert dat er foto’s bestaan. “He’s finished”, zegt Cummings over Johnson. Zijn ambt als premier is het einde nabij, volgens de man die bedankt werd voor bewezen diensten, en er nu een missie van maakt om “leugenaar” Johnson te ontmaskeren.