Europol krijgt meer slagkracht in strijd tegen terreur en zware misdaad

De onderhandelaars raakten het dinsdagavond eens over een sterker mandaat voor Europol. Het agentschap in Den Haag zal intensiever kunnen samenwerken met derde landen en met online bedrijven. Daarnaast worden de bevoegdheden van Europol bij de analyse van omvangrijke en complexe gegevenshoeveelheden duidelijker afgebakend. Europol zal tenslotte ook nieuwe technologie voor politie-onderzoek kunnen ontwikkelen, zoals technologische oplossingen gebaseerd op AI.

“Europol heeft moderne middelen nodig om de politiediensten te ondersteunen in hun onderzoeken”, zo juichte eurocommissaris voor Binnenlandse Zaken Ylva Johansson het akkoord toe. “Het versterkte mandaat bevestigt de positie van Europol als wereldleider in de ontwikkeling van nieuwe technologie voor politiewerk, in de samenwerking met private bedrijven om misdaad te voorkomen en te onderzoeken en in de bescherming van fundamentele rechten zoals de bescherming van persoonlijke gegevens”.

Privacy

Europarlementslid Saskia Bricmont (Ecolo), die namens de groene fractie de onderhandelingen volgde, vreest niettemin dat de tekst onvoldoende waarborgen voor privacybescherming bevat. Ze wijst erop dat de Europese privacybeschermer (EDPS) Europol begin dit jaar nog op de vingers had getikt over de verwerking van massale hoeveelheden persoonsgegevens. “Het is verontrustend dat de ontdekking van illegale praktijken leidt tot nieuwe wetgeving die deze praktijken a posteriori zal legaliseren”, stelt Bricmont aan de kaak.

Europol is een agentschap met meer dan 1.000 medewerkers dat vanuit Den Haag de politiediensten in de lidstaten ondersteunt in de strijd tegen grensoverschrijdende misdaad en terrorisme. De versterking van het mandaat maakte deel uit van een wetgevend pakket dat de Commissie eind 2020 had voorgesteld als reactie op terreuraanslagen in Wenen, Nice en Dresden die dat najaar Europa hadden opgeschrikt.

De lidstaten en het voltallige Europees Parlement moeten het akkoord nog bekrachtigen.