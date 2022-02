Erika Vlieghe blijft op haar hoede: “Onvoorzichtig om einde van pandemie aan te kondigen”

“Laat ons de Belgische coronabarometer gebruiken wanneer we willen versoepelen”, zei infectiologe en Gems-voorzitter Erika Vlieghe (UAntwerpen) in Terzake. Zij noemt het onvoorzichtig om al te verkondigen dat de pandemie voorbij is.

Vlieghe ging in Terzake onder meer in op de Deense aanpak van de coronacrisis. Dinsdagochtend werden alle coronamaatregelen in Denemarken geschrapt. Een lichtend voorbeeld? “Niemand kan de toekomst voorspellen”, zei Vlieghe daarover. “Op dit moment lijkt de situatie wel gunstig. Maar het is niet juist en onvoorzichtig om het einde van de pandemie aan te kondigen.” Een stapsgewijze aanpak zoals bij onze coronabarometer lijkt haar daarom een beter idee. In september schrapte Denemarken alle maatregelen al eens, om in november weer maatregelen in te voeren. “Been there, done that. Is plots van erg strenge maatregelen naar niets meer gaan de oplossing?”

LEES OOK. Méér besmettingen bij gevaccineerde jongeren dan bij niet-gevaccineerde: “We moeten nu iets doen”

Of we richting een mooie lente of zomer gaan, zoals haar collega’s Marc Van Ranst en Steven Van Gucht al lieten vallen, wil Vlieghe niet met dezelfde woorden zeggen. Maar ze schat de situatie niet somber in. “Ik ben optimistisch over het groot verschil tussen veel besmettingen en het laag aantal ziekenhuisopnames. Dat is bemoedigend. Maar er komen nog steeds coronapatiënten in het ziekenhuis terecht. En dat stijgt voorlopig nog. We hebben onze schaapjes nog niet op het droge.”

Op de vraag of het CST nog zin heeft, maakte Vlieghe het onderscheid tussen het belang van vaccinatie en de politieke keuze voor een coronapas. “Vaccinatie doe je voor immuniteit en om iedereen te beschermen, niet om op vakantie te gaan. Hoe een overheid wil motiveren voor het vaccin is een andere zaak: via een 1, 2 of 3G-beleid of een CST.”

LEES OOK. Wie met omikron-broertje besmet is, steekt gemiddeld nog meer anderen aan