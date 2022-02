Moet Genk zich zorgen maken? Angelo Preciado geblesseerd naar de kant tijdens WK-kwalificatieduel met Ecuador

Ecuador is een grote stunt aan het verwezenlijken in de Zuid-Amerikaanse kwalificatieronde voor het WK in Qatar. Op twee speeldagen van het einde staan de Ecuadoranen derde in de groep, net onder grootmachten Argentinië en Brazilië.

Vorige week hield Ecuador de Brazilianen in bedwang (1-1) en in de nacht van dinsdag op woensdag speelde het ook tegen concurrent Peru 1-1 gelijk. In de 81ste minuut van de wedstrijd moest Genk-speler Angelo Preciado het veld geblesseerd verlaten. De ernst van de blessure is nog niet helemaal duidelijk.

Brazilië swingt

Groepsleider Brazilië heeft de vloer aangeveegd met Paraguay: 4-0. Het WK is al een tijdje binnen voor de Brazilianen. Ze hadden de kans om deze week virtueel over België te springen op de FIFA-ranking, maar daarvoor hadden ze vorige week ook tegen Ecuador moeten winnen.

Argentinië klopte Colombia met 1-0. De Colombianen staan pas zevende in de groep en maken zo goed als geen kans meer op het WK in Qatar. Toch wel een verrassing. In maart vinden de laatste twee speeldagen van de Zuid-Amerikaanse kwalificatiecampagne plaats. Brazilië en Argentinië hebben zelfs nog een wedstrijd meer tegoed nadat het onderlinge duel tussen de twee toplanden uitgesteld werd, al wordt dat niet meer dan een prestigeduel.

