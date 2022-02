Antwerp is met Dessoleil certitude rijker: “Ik heb deze winter geen moment aan vertrekken gedacht”

Met Dorian Dessoleil (29) is Antwerp begin 2022 een certitude rijker. Tussen zijn laatste competitieoptreden midden oktober en zijn terugkeer in de ploeg midden januari, nota bene tegen zijn ex-club Charleroi, zaten exact drie maanden. Vier basisplaatsen later is de Henegouwer meer dan ooit van plan zijn plek niet meer af te staan. “Ik wil niet langer een rol in de schaduw vertolken, maar net als bij Charleroi het voortouw nemen.”