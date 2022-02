Bosbranden bedreigen buitenwijken van Perth in Australië

De bosbrand die dinsdag uitbrak, heeft inmiddels al ongeveer 100 hectare in de as gelegd. Er werd een noodalarm afgekondigd voor die gebieden van de op drie na grootste stad van het land die gevaar lopen. De hulpdiensten hebben de inwoners duidelijk gemaakt dat ze “in gevaar zijn en onmiddellijk in actie moeten komen om te overleven”. “Levens en woningen zijn bedreigd”, klonk het.

Volgens de voorspellingen zal het kwik in Perth oplopen van zo’n 34 graden woensdag tot 40 graden op zaterdag. De autoriteiten vrezen dat de vlammen als gevolg van de hevige wind woonwijken kunnen bereiken.

Tweede brand

Intussen is een tweede bosbrand in het zuidwestelijke deel van de staat sinds dinsdagmiddag plaatselijke tijd “onder controle maar nog niet bedwongen”, aldus de autoriteiten. Geëvacueerde inwoners in de buurt van het stadje Kirup, ongeveer 220 kilometer ten zuiden van Perth, kregen het advies om niet naar huis terug te keren aangezien de situatie “zeer gevaarlijk” blijft.

West-Australië kende deze zomer een recordhitte en in Perth was het maar liefst tien dagen op rij warmer dan 40 graden. Vorige maand werd in de kustplaats Onslow met 50,7 graden Celsius de hoogste temperatuur ooit in Australië gemeten.