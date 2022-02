Dilemma voor Xavi: Barcelona-coach moet één van de winteraanwinsten uit Europese selectie laten

Keuzestress voor Xavi. De coach van FC Barcelona moet beslissen welke aanwinst hij niet opneemt in de Eurpese selectie. Het reglement van UEFA schrijft voor dat clubs na de wintermercato slechts drie aanwinsten op de lijst mogen zetten. Barça haalde vier nieuwe spelers.

Met de komst van Arsenal-spits Pierre-Emerick Aubameyang rondt FC Barcelona dezer dagen zijn vierde wintertransfer af. Eerder deze winter hadden Dani Alves, Ferran Torres en Adama Traoré al getekend in Catalonië. De komst van Aubameyang is nog niet officieel aangekondigd, al trainde de Gabonees dinsdag wel al mee. Vermoedelijk komt Barça heel binnenkort met de officiële aankondiging van de transfer.

Barcelona werd eind vorig jaar voor het eerst sinds 21 jaar uitgeschakeld in de groepsfase van de Champions League. Dankzij hun derde plaats in de groep mogen ze wel nog naar de Europa League en daar komen ze half februari Napoli tegen.

Binnenkort moet Xavi beslissen wie van zijn vier winteraanwinsten hij uit de selectie laat voor de Europa League. Het Spaanse Marca meldt dat Dani Alves wellicht niet geselecteerd zal worden. De Braziliaan is al 38 en is fysiek niet meer in staat om alle wedstrijden te spelen.