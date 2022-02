Wolf ontsnapt maar net aan wielen van trucker: “Stel je voor dat ik zou afgemaakt worden als wolvenmoordenaar”

De Oost-Vlaamse vrachtwagenbestuurder van Transport Michel Vanderhasselt uit Ternat weet hoe gevoelig de wolvenproblematiek in Limburg ligt. “Het is gelukkig goed afgelopen. Indien niet, dan zou ik het respect hebben om de politie te bellen”, zegt Michel. Hij vertrok in alle vroegte in Ternat. “Als ik in mijn cabine stap, gaat de dashcam aan. Tegenwoordig gebeurt er zo veel op de baan. Dan heb ik tenminste bewijzen voor de verzekering en de politie.”

Dashcam

Een wolf kreeg Mario nog nooit voor de lens, tot maandagochtend. “Het was kwart voor zeven toen ik via de Grote Baan naar een klant in Hamont reed. In Helchteren in de ‘zonk’ zag ik iets oversteken in de verte, een paar seconde later liep voor mijn wielen een dier. Een wolf. Die liep echt in het zicht van mijn koplampen. De eerste wolf staat niet duidelijk op beeld, de tweede wel want die ontsnapte op het nippertje aan de dood. Ik heb nog wat geremd”, zegt Mario. Even verderop bij tankstation Gabriëls ging hij aan de kant staan om de beelden te bekijken. En het bleek wel degelijk een wolf die van links naar rechts overstak. Het eerste wat Mario bij zijn klant zei was: “Dit geloof je nooit! Weet je wat ik zag.” Zelf was hij ook verrast. “In Oost-Vlaanderen is een vos het meest bijzondere, maar in Limburg loopt het vol wilde dieren: everzwijnen door de tuinen en wolven. Hoeveel zitten er hier eigenlijk?” In theorie zouden het er nog negen moeten zijn, maar misschien zijn het er nog maar zeven of toch nog tien. “Ik neem aan dat de reacties op de wolf hier verdeeld zijn. Ik kan de verschillende standpunten begrijpen. Ik ben alleszins blij dat ik de wolf niet heb doodgereden.”