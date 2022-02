Frank Arnesen geeft blessuregevoelige Philippe Sandler (ex-Anderlecht) kans bij Feyenoord: “Fit blijven is het belangrijkste”

Frank Arnesen en Philippe Sandler (beiden ex-Anderlecht) zijn herenigd bij Feyenoord. De 24-jarige verdediger kwam transfervrij over van Manchester City na een mislukte uitleenbeurt bij het Franse Troyes. Arnesen, momenteel aan de slag als technisch directeur bij Feyenoord, sprak zijn vertrouwen uit in de Nederlandse verdediger.

Nadat Frank Arnesen in oktober 2019 zijn ontslag kreeg bij Anderlecht, kon hij een maand later al aan de slag in Rotterdam. Als technisch directeur is de Deen verantwoordelijk voor de transfers en zo forceerde hij ook de komst van Sandler.

“Voor Philippe is Nederland bekend terrein”, zegt Arnesen op de clubwebsite. “Door zijn jaren in het buitenland komt hij als meer ervaren speler terug. Bovendien is hij fysiek sterker geworden. We verwachten dat hij als speler en wij als club daar veel profijt van zullen hebben.”

© BELGA

Geen wedstrijdritme

Nochtans zit Sandler in een moeilijke periode in zijn carrière. De Nederlandse verdediger sukkelt van de ene blessure in de andere en komt daardoor amper aan spelen toe. Voor Troyes speelde hij dit seizoen twee wedstrijden in de Ligue 1. Vorig seizoen kwam hij aan vijf competitiewedstrijden bij de reserven van Manchester City en het jaar daarvoor aan elf wedstrijden bij Anderlecht.

“In mijn eerste jaar bij Manchester City zijn we kampioen geworden en hebben we de FA Cup en de League Cup gewonnen”, verklaart Sandler bij zijn aanstelling in Rotterdam. “Toen heb ik ook mijn debuut mogen maken. Dat was heel mooi, alleen daarna heb ik heel veel blessures gehad en ben ik een beetje buiten beeld geraakt.”

Zijn avontuur bij Troyes draaide mede door nieuw blessureleed op niets uit en dus liet Sandler zijn huurcontract in Frankrijk ontbinden. “Het ging heel snel. Mijn zaakwaarnemer is heel goed met de trainer en ook met Frank Arnesen. Dus daar zijn we best snel uitgekomen.”

Bij Feyenoord tekende de Nederlander tot eind dit seizoen met optie op een bijkomend jaar. “Ik heb voor een halfjaar getekend en moet me laten zien. Fit blijven is voor mij het belangrijkste en nog wat wedstrijden proberen te spelen. Mijn doel is fit blijven”, aldus Sandler.