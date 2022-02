Bestuurder lost 11 schoten vanuit rijdende auto bij extreem geval van verkeersagressie

Een Amerikaanse man staat terecht voor een zeer zwaar geval van verkeersagressie, waarbij meerdere kogels werden afgevuurd. De advocaat van de beklaagde pleit wettige zelfverdediging en kwam tijdens de rechtszaak met een nieuw element op de proppen. Een dashcamvideo die het voorval laat zien vanuit de wagen van de schutter en zijn onschuld moet bewijzen. Maar of dat zijn zaak vooruit helpt, is nog maar de vraag.

De gemoederen raakten in de zomer van 2021 snel verhit op de I-95 snelweg in Miami, in de Amerikaanse staat Florida. Het begon bij een bruusk manoeuvre van een van de twee bestuurders en eindigde met twee auto’s die doorzeefd werden door kogels.

Een van de twee betrokkenen, Eric Popper (30), staat nu terecht voor de feiten. Zijn advocaat stelt echter dat zijn cliënt handelde uit zelfverdediging en om die bewering te staven kwam hij met dashcambeelden aandraven die het voorval toont vanuit de wagen van zijn cliënt.

Elf schoten

Die beelden lijken te bevestigen wat de politie over het incident zegt. “De beklaagde snijdt een andere bestuurder abrupt de pas af”, aldus de betrokken agenten. “Toen het slachtoffer claxonneerde, begon de beklaagde te roepen en plots te remmen.” Wanneer de andere bestuurder aan de bumper van Popper kleeft, grijpt - een erg kalme - Popper naar zijn pistool. Op het moment dat de andere wagen naast hem komt rijden, opent Popper het vuur en lost hij maar liefst elf schoten.

Volgens zijn advocaat valt duidelijk uit de beelden af te leiden dat de andere bestuurder eerst het vuur op Popper opent. Die versie wordt tegengesproken door agenten, die verklaren dat de andere bestuurder geen vuurwapen in de hand had, maar een fles water die hij naar het voertuig van de beklaagde gooide.

Eric Popper gaf zichzelf aan bij de politie en werd op borgtocht vrijgelaten. De man riskeert nu een gevangenisstraf van 15 jaar.