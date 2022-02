Turkije voert luchtaanvallen uit in Syrië en Irak

De militaire operatie was gericht tegen de verboden Koerdische Arbeiderspartij PKK en tegen de Koerdische militie YPG in Syrië, die beide door Turkije worden gezien als terroristische organisaties. Volgens Ankara waren de luchtaanvallen in de buurlanden een vorm van zelfverdediging. In Europa en de VS staat alleen de PKK op de terreurlijst. De Koerdische milities in Syrië zijn daarentegen bondgenoten van de Amerikanen in de strijd tegen de terreurmilitie Islamitische Staat (IS).

Ankara heeft al herhaaldelijk militaire operaties uitgevoerd tegen PKK-stellingen in het zuidoosten van Turkije en het noorden van Irak en de PKK voert op zijn beurt sinds 1984 bloedige guerrilla’s uit op Turkse bodem. Het conflict tussen de Turkse staat en de Koerdische strijders heeft tot nu toe al aan tienduizenden mensen het leven gekost.