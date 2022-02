Verdacht overlijden in centrum Roeselare: lichaam 38-jarige man onderaan trap gevonden

Politie en parket hebben woensdagochtend een onderzoek geopend naar een verdacht overlijden in de Karnemelkstraat, in het centrum van Roeselare. Daar werd omstreeks 4.30 uur onderaan de trap van een appartementsgebouw het levenloze lichaam van de 38-jarige K.V. aangetroffen.

De Karnemelkstraat in Roeselare is al urenlang afgesloten nadat daar vanochtend vroeg het lichaam van een man gevonden werd onderaan de trap van een appartementsgebouw. Bewoners van het gebouw werden gewekt toen ze beneden, ter hoogte van het rokerslokaal in het gebouw, een bonk hoorden. (Lees verder onder de foto)

De straat is al de hele morgen afgesloten. — © sbr

Enkele bewoners gingen er een kijkje nemen en troffen er het levenloze lichaam van K.V. aan. De 38-jarige man woont in het appartementsgebouw. De hulpdiensten, waaronder een MUG-team snelden nog ter plaatse. Alle hulp kwam echter te laat. De man overleed ter plaatse.

Het parket van Kortrijk gaat uit van een verdacht overlijden. Woensdagochtend werd er een onderzoek gestart. De straat werd volledig afgesloten. Er werd een onderzoeksrechter en wetsgeneesheer aangesteld. Ook het labo is er ter plaatse. Wat er precies gebeurd is, is momenteel nog onduidelijk.