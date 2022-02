Zuid-Afrikaans bedrijf vindt sneller dan verwacht formule voor patentloos coronavaccin

Sinds de zomer richt Afrigen zich op vraag van de Wereldgezondheidsorganisatie op de ontwikkeling van een eigen mRNA-vaccin. Het team van Afrigen Biologics and Vaccines heeft nu een werkende formule gevonden, zodat de wetenschappers nu de volgende onderzoeksstappen kunnen zetten, bevestigt topvrouw Petro Terblanche.

De WHO investeerde bijna 90 miljoen euro in een soort van kenniscentrum, waarin Afrigen samenwerkt met het onderzoeksinstituut SAMRC en vaccinbecdrijf Biovac. Vanuit dat kenniscentrum moet de mRNA-technologie verder verspreid worden naar ontwikkelingslanden.

Vaccinkloof

Zoals bekend is er vandaag een grote vaccinkloof. Pfizer, BioNTech en Moderna hebben een monopolie op de productie van mRNA-vaccins tegen het coronavirus. Dat zorgt ervoor dat de bedrijven vanuit een luxepositie over contracten kunnen onderhandelen, maar mensen uit arme gebieden lijden onder die situatie. In Afrika bijvoorbeeld is amper 10 procent van de bevolking volledig gevaccineerd.

Afrigen koos ervoor om een vaccin te ontwikkelen dat zo goed mogelijk op het product lijkt dat Moderna vorig jaar al op de markt bracht. De Amerikaanse speler liet namelijk weten dat hij tijdens de pandemie geen gebruik zou maken van zijn intellectuele eigendomsrecht. Volgens Terblanche betekent dat echter niet dat haar onderzoekers het ‘recept’ van Moderna zomaar konden overnemen.

Testfases

Het product moet de komende maanden nog verschillende testfases doorlopen. De fase 1-studie, waarbij het vaccin aan gezonde proefpersonen toegediend wordt, zou eind dit jaar moeten kunnen starten. “In het slechtste geval zouden we over 36 maanden dan een goedkeuringsverzoek kunnen indienen bij de autoriteiten”, aldus Terblanche.

Ons land investeerde 8 miljoen euro in de operatie om een patentvrij vaccin te ontwikkelen.