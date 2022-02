Een clash tussen AA Gent en Club Brugge - de zogenaamde Slag om Vlaanderen - is altijd de moeite waard. Zeker in de halve finale van de Croky Cup, waar voor beide ploegen veel op het spel staat. En nog meer omdat Club Brugge de laatste keer in de Ghelamco Arena een 6-1-pandoering kreeg. Dat en nog vijf andere redenen waarom u vanavond maar beter naar de wedstrijd kijkt.