Niet alleen gezinnen, maar ook woonzorgcentra, scholen, steden en gemeenten of ziekenhuizen zitten met torenhoge energiefacturen. Alleen gelden de steunmaatregelen van de federale regering voor hen niet. Tot hun grote teleurstelling. “Zo zal de dagprijs in rusthuizen weer stijgen en dreigen er ontslagen te vallen in de ziekenhuizen.”