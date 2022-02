Eindelijk officieel: Barcelona verwelkomt topspits Pierre-Emerick Aubameyang

De transfermarkt is al sinds maandagnacht gesloten, maar Barcelona heeft nu nog toegeslagen. De Catalanen halen Pierre-Emerick Aubameyang (32) transfervrij binnen. Geen verrassing, want dinsdag werd de Gabonese spits al gespot op training bij zijn nieuwe club.

Barcelona verwelkomt zijn nieuwste aanwinst met een filmpje op sociale media. “Zijn tijd is gekomen, welkom”, schrijft de club erbij.

De 32-jarige Aubameyang komt over van Arsenal, waar zijn verbintenis (die nog liep tot 2023) dinsdag in onderling overleg werd ontbonden. Daardoor was de aanvaller een vrije speler. In het contract met Barça is een optie opgenomen om de samenwerking op 30 juni 2023 te beëindigen. De afkoopclausule werd vastgelegd op 100 miljoen euro.

Aubameyang speelde sinds begin 2018 voor de Gunners. Hij was er goed voor 92 doelpunten in 162 wedstrijden. Sinds begin december lag de spits met het Londense bestuur in de clinch en kwam hij niet meer in actie. Vooral zijn loodzware salaris (18 miljoen euro) vormde een struikelblok. Hij scoorde dit seizoen zeven keer in vijftien matchen.

Aubameyang is al de vierde aanwinst voor Barcelona deze winter. Eerder haalde de club Dani Alves, Ferran Torres en Adama Traoré binnen.

