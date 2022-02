Vincent Kompany strijkt plooien in spelersgroep glad voor bekermatch: “Ruzie tussen Refaelov en Hoedt? Dat is als een getrouwd koppel”

Anderlecht moet in twee matchen tegen Eupen doorstoten naar de finale van de beker. Na de 0 op 6 in de competitie zijn er evenwel spanningen in de spelersgroep. Wesley Hoedt en Lior Refaelov stonden neus aan neus tijdens de rust tegen Union en Benito Raman kon niet meer leven met zijn invallersstatuut. Coach Vincent Kompany sprak daarom zalvende taal. “Hoe gaat het als jij ruzie maakt met je vrouw?”

De beker is een hoofddoel voor Anderlecht. Na een parcours tegen La Louvière, Seraing, Kortrijk en nu Eupen lijkt de weg naar de finale open te liggen. Toch is Vincent Kompany op zijn hoede voor de Oostkantonners. “Eupen heeft best veel spelers die gegeerd zijn door grote clubs”, zegt hij. “Er zit daar dus kwaliteit, maar wij moeten voluit voor winst gaan.”

De spelersgroep van paars-wit moet dan wel aan één zeel trekken. Tijdens de rust op Union explodeerde het even tussen Wesley Hoedt en Lior Refaelov. Verwijten vlogen heen en weer en Hendrik Van Crombrugge moest het duo scheiden. Sterke karakters tegenover elkaar. “Dat was frustratie”, vervolgt Kompany. “Lior en Wes zijn leidinggevende figuren en dat botst soms. Ik kan me niet voorstellen dat dat nooit gebeurt bij Club Brugge of Antwerp. Het is zoals een ruzie tussen een getrouwd koppel. Hoedt en Rafa zijn hier normaal altijd samen. Ze gaan samen eten, enzovoort. Het is goed dat we in een cultuur zitten waarin alles op tafel kan worden gegooid. Als we die match tegen Union nog hadden gewonnen, dan was dat incident misschien zelfs als positief gepercipieerd.”

© BELGA

Nochtans ging het hard tegen hard en Van Crombrugge moest scheidsrechter spelen. “Het hele script heb ik niet herlezen, maar er zijn wat dingen gezegd in the heat of the moment. Dan roep je wel eens zaken die je niet meent. Hoe gaat dat als jij ruzie maakt met je vrouw...(lacht). Juist, je snapt wat ik bedoel. De spelersgroep heeft het gecorrigeerd en voor de tweede helft hadden we nog enkele minuten om te bedaren. Het belangrijkste is dat het dag nadien allemaal werd uitgepraat. Wie weet halen we er de volgende matchen energie uit.”

Raman in selectie

Zou Benito Raman er ook zo over denken? Hij gaf na de match op Union zonder toestemming een interview om zich te beklagen over zijn bankzitterstatuut. Ook daar ging het hard. “Ik liep voorbij de journalisten en toen ik jullie zag glimlachen, wist ik dat het niet goed was”, vervolgt Kompany.

© BELGA

“Kijk, toen we Benito haalden wist ik dat er wel eens een onverwachte verklaring zou komen. Hij is een emotioneel persoon. Soms kan ik ook eens emotioneel reageren. Ik heb het niet laten liggen. Nog voor de bus in Neerpede was, had ik al met Raman gepraat en mijn visie op de zaken gegeven. Nog geen twee uur na de match had hij al zijn excuses aangeboden aan de groep. Dat is voor mij het belangrijkste. Ik zal Benito Raman niet straffen door hem uit de selectie te halen. Op training geeft hij zich altijd 200 procent, als hij invalt is Benito vaak beslissend. Zolang hij de 4 pijlers - team, discipline, effort and sacrifice - respecteert kan ik hem die uitschuiver wel vergeven. Dat doet hij. Onze ploeg in Eupen zou zwakker zijn zonder Benito Raman erbij.”