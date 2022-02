Antwoord van VS en NAVO aan Rusland gelekt in krant El Pais

De meeste Russische voorstellen om de spanningen rond Oekraïne te milderen zijn voor de Verenigde Staten en de NAVO niet aanvaardbaar. Dat was al langer duidelijk, maar blijkt woensdag ook uit de antwoorden die Washington en Brussel aan Moskou bezorgd hebben en die de Spaanse krant El Pais op zijn site publiceert.

Uit de antwoorden blijkt verder dat de westerse bondgenoten open blijven staan voor concrete onderhandelingen met de Russen en nieuwe akkoorden.

De Verenigde Staten zijn bereid om een permanente stationering van gevechttroepen en een raketsysteem in Oekraïne uit te sluiten, als Moskou overeenkomstige toezeggingen doet.

De voorbije weken herhaalden de VS en de NAVO herhaaldelijk hun oproep aan Rusland om de huidige troepenontplooiing op de grens met Oekraïne te stoppen. Voor het westen is dat een voorwaarde voor succesvolle onderhandelingen. Dit is essentieel voor echte vooruitgang, aldus de NAVO.

Rusland zou ruim 100.000 militairen aan de grens met Oekraïne geposteerd hebben. Er wordt al weken gevreesd voor een Russische inval in het land, wat Moskou ontkent. Maar tegelijk wordt het ook mogelijk geacht dat het enkel gaat om aanwakkeren van de angst, om zo de NAVO-lidstaten toezeggingen te laten doen in ruil voor nieuwe veiligheidsgaranties. Moskou wil al langer de NAVO ervan overtuigen niet langer naar het oosten uit te breiden, en zeker Oekraïne niet als lid van de verdragsorganisatie te laten aansluiten.

NAVO-bronnen bevestigden dat de documenten op de site van El Pais authentiek zijn.